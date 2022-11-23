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Путін втрачає вплив, за місяць-два в Кремлі може статися розкол - Подоляк

23 листопада 2022, 08:31

Агресор Росія програє розв'язану війну проти України, вона в обов'язковому порядку змушена буде піти на оновлення еліти, вважає Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк, Володимир Путін
Росія намагатиметься вийти з війни, щоб не втратити свою державність - Подоляк / Колаж Офіс президента України, сайт Кремля

Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін втрачає свій вплив. На політичній арені з'являються нові фаворити, такі як глава ПВК Вагнера Євген Пригожин, секретар Радбезу Микола Патрушев і заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Розкол в Кремлі може статися вже за місяць-два. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на тлі поступової втрати Путіним політичного впливу з'являються нові фаворити – Пригожин, Патрушев і Кирієнко.

"Вони поступово беруть на себе ініціативу і говорять якісь речі, які не такі радикальні, як це говорить пан Путін, або навпаки, більш радикальні", - зазначив Подоляк.

Як вважає чиновник, на Росію в будь-якому випадку чекає розкол в політичних елітах. Поразки у війні змусять піти на оновлення влади.

"У російській еліті однозначно буде розкол. Це - перше. Друге - Російська Федерація обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію, інакше бути не може. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти", - пояснив ситуацію Подоляк.

Радник глави ОП прогнозує напружені конфлікти в Кремлі, ослаблення впливу Путіна, зміну головних спікерів еліт і внутрішній діалог про вихід з війни, щоб не втратити державність РФ.

"Ось це ключовий порядок денний, яким житиме Російська Федерація буквально вже за місяць-два", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше зробив заяву про те, що Україна може взяти участь у перемовинах з Росією. Однак діалог має базуватися на територіальній цілісності української держави в рамках кордонів на 1991 рік. Для цього Москва повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія, мовляв, більше не збирається скидати владу в Україні. За його словами, мовляв, "спецоперація" таких цілей нібито "не переслідує".

Глава Пентагони Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжать здобувати перемоги на полі бою, Путін може знову погрожувати Києву застосуванням ядерної зброї. На думку Остіна, якщо Москву не зупинити, інші світові автократи будуть намагатися дістати ядерні озброєння.

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Кремль Володимир Путін Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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