Путін не бачить ультиматуму в "гарантіях безпеки", а МЗС РФ готує "план Б"

Путін "не домовився" з МЗС РФ / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін спростував ранні висловлювання з приводу вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, він заявив, що мова про них, як про ультиматум на адресу США і НАТО, це неправда.

За словами глави РФ, в такому ключі російські заяви інтерпретують тільки "недоброзичливці", пишуть росСМИ.

"Ми бачимо вже, що деякі наші недоброзичливці, прямо скажу, інтерпретують це як ультиматум з боку Росії. Це ультиматум чи ні? Звичайно, ні", - заявив Путін на засіданні колегії Міноборони Росії.

Тим часом, за словами заступника голови МЗС Росії Костянтина Гаврилова, у разі відсутності відповіді від Заходу на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, у Москви є "план Б".

"План Б, природно, керівництвом передбачений. І до нього ніхто не хотів би вдаватися. Це не ультиматум - це жорстка вимога, яка навіяна обставинами і часом", - зазначив Гаврилов.

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Проекти договорів Росії і США з безпеки

Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС і країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що в ході переговорів з Росією слід враховувати і побоювання блоку з приводу дій Москви. Згідно позиції НАТО, дискусія з європейської безпеки повинна обговорюватися і з країнами-партнерами в Європі-зокрема, з Україною. Причому до переговорів зі стратегічних питань Москва повинна домогтися прогресу у врегулюванні конфлікту з Києвом.

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