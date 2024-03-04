Не схід і не південь: у ЗСУ сказали, на які позиції можуть поставити іноземні війська

Майор ЗСУ вважає дуже хорошою ідею з відправкою в Україну іноземних військових. Водночас він каже, що нині це малоймовірно.

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На які позиції можуть поставити іноземні війська в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

Президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що він замислюється над відправленням своїх військ в Україну. Ці сили могли б допомогти українським військовим навіть без участі у бойових діях. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він вважає, що нині ідея щодо відправки іноземного контингенту є дуже хорошою, але малоймовірною. Жорін зазначає, що ці війська не будуть брати учать безпосередньо у боях.

"Щодо того, наскільки це доцільно: звісно, безпосередню участь в боях вони точно брати не будуть. Проте певні задачі виконувати можуть - хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи", - пише майор. відео дня

Жорін стверджує, що іноземні війська могли б взяти під контроль кордон біля Білорусі.

"Ми б так звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", - додав він.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше було названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. Україні від НАТО насамперед потрібні технології, заявили в Сеймі Польщі.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Своєю чергою глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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