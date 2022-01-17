"Підозрюваним себе не вважаю": Порошенко відповів у суді

Петро Порошенко / eurosolidarity.org

П'ятий Президент України, Народний депутат Петро Порошенко з'явився в Печерський райсуд на засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду. Політик відповів на свої звинувачення і підкреслив, що співробітники ДБР допустили "брутальні помилки при підозрі".

За його словами, це фальсифікації звинувачень проти нього, тому він просить Печерський суд Києва повернути прокуратурі клопотання про обрання запобіжного заходу.

Експрезидент не вважає себе підозрюваним, а справу називає "публічною дискредитацією лідера опозиції за наказом ОП".

П'ятий глава держави стверджує, що ніхто не повідомлений про звинувачення, які йому висувають: "ні голова Верховної Ради, який тричі заявив, що не отримував з цього приводу інформації, ні генеральний прокурор, який не підписав підозру".

Порошенко вимагає повернення справи в ГПУ і назвав підозру "туалетними папірцями".

Реклама

Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.