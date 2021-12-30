Перший в Україні реєстр олігархів з'явиться вже навесні: Данілов назвав дати

Закон про олігархів має запрацювати вже до кінця травня - Данілов / УНІАН

Перший список громадян, яких держава вважатиме олігархами, з'явиться вже травні. Орієнтовні терміни - 20-21 травня, тоді відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо даного питання. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час свого брифінгу у четвер, 30 грудня, він розповів про те, що список першої хвилі олігархів буде готовий вже 20-21 травня. Закон має запрацювати до кінця травня.

читайте також"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в Україні"Маємо розуміння, що до кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі продовжуватиметься вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства", - підкреслив Олексій Данілов.

Закон України "про олігархів"

Верховна Рада 23 вересня у другому читанні і в цілому прийняла закон № 5599, яким передбачається зниження впливу великого бізнесу на політичний процес в Україні.

У суспільстві ініціатива була названа "законом про олігархів", також відомома, як "закон деолігархізації". Запропонований главою держави документ підтримали 279 народних депутатів.

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У законодавстві України з'явилося поняття "олігарх" – це людина, яка серйозно впливає на політичне та економічне життя країни.

Олігархом вважатиметься особа, діяльність якої підпадає мінімум під три критерії:

Участь у політичному житті

Суттєвий вплив на засоби масової інформації

Отримання прибутку від підприємств, які є монополістами, а також протягом 1 року або декількох років утримують, або підсилюють, свої позиції на ринку

Вартість активів людини перевищує суму в 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

На Раді національної безпеки оборони ухвалюватиметься рішення про те, хто є олігархом. В країні створять спеціальний реєстр олігархів. Очолює РНБО президент України Володимир Зеленський.