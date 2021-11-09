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Парламент у ТікТок: у Раді з'явиться діджитал-директор для висвітлення роботи парламенту

9 листопада 2021, 12:44

Також у парламенті проводитимуть екскурсії.

Верховна Рада, депутати
Верховна Рада перейде в ТікТок / УНІАН

У Верховній Раді України вирішили ввести посаду діджитал-директора. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту в соцмережах. Зокрема, і в ТікТок.

Як повідомляє "Бабель" у своєму Telegram-каналі, на цю посаду, ймовірно, призначать когось із партійного офісу "Слуги народу". Про те, коли саме введуть новий пост, не повідомляється.

Але відомо, що діджитал-директор буде курувати зйомки різних відеороликів про Раду і депутатів.

Також у парламенті планують проводити екскурсії за участю відомих тіктокерів.

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Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про його нове міжфракційне депутатське об'єднання під символічною назвою"розумна політика".

До новоствореної групи депутатів вже готові увійти 25 народних обранців.

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