Парламент у ТікТок: у Раді з'явиться діджитал-директор для висвітлення роботи парламенту

Верховна Рада перейде в ТікТок / УНІАН

У Верховній Раді України вирішили ввести посаду діджитал-директора. Він займатиметься висвітленням роботи парламенту в соцмережах. Зокрема, і в ТікТок.

Як повідомляє "Бабель" у своєму Telegram-каналі, на цю посаду, ймовірно, призначать когось із партійного офісу "Слуги народу". Про те, коли саме введуть новий пост, не повідомляється.

Але відомо, що діджитал-директор буде курувати зйомки різних відеороликів про Раду і депутатів.

Також у парламенті планують проводити екскурсії за участю відомих тіктокерів.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про його нове міжфракційне депутатське об'єднання під символічною назвою"розумна політика".

До новоствореної групи депутатів вже готові увійти 25 народних обранців.

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