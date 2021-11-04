Колишній "слуга народу" Лерос показав "фак" Зеленському з трибуни Ради

Гео Лерос у Раді показав Зеленському середній палець / скріншот

Народний депутат Гео Лерос з трибуни парламенту звернувся до президента Володимира Зеленського та назвав його "головним зрадником в Україні". Також Лерос показав на адресу Зеленського нецензурний жест.

Інцидент стався в стінах Верховної Ради 4 листопада. Гео Лерос вийшов на трибуну і почав з того, що не боїться президента Зеленського.

"Я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, клепати справи, але я не боюся говорити правду. Ви - головний зрадник в Україні", - звернувся Лерос до Зеленського.

Позафракційного депутата закликали говорити по темі, а потім вимкнули йому мікрофон. Після цього Лерос показав Зеленському середній палець і пішов з трибуни.

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Пізніше Лерос розповів виданню Страна, що "фак" призначався двом - президенту Зеленському та голові його Офісу Андрію Єрмаку.

Нагадаємо, президент Зеленський прийшов сьогодні на засідання парламенту у зв'язку з призначенням Олексія Рєзнікова главою Міністерства оборони України.

Як повідомляв Главред, в кінці березня 2020 року в Україні розгорівся скандал після того, як Лерос оприлюднив записи розмов з Денисом Єрмаком, братом глави Офісу президента Андрія Єрмака. На них він нібито обговорював хабарі за сприяння в призначенні на високі посади.

У вересні того ж року Гео Лероса виключили з фракції Слуга народу

Сам він публічно обіцяв боротися з "режимом", очевидно, маючи на увазі владу України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

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