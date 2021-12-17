УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматум

17 грудня 2021, 21:04

На такий крок в МЗС пішли після поширених МЗС РФ проектів договору з США і угоди з НАТО про так звані "гарантії безпеки".

МЗС України
У МЗС України поставили ультиматум РФ / УНІАН

У МЗС України офіційно відреагували на поширені МЗС РФ проекти договору з США і угоди з НАТО про так звані "гарантії безпеки".

Прокоментував новину спікер українського відомства Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, тільки Україна і члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, в тому числі і в питанні вступу України до Альянсу.

"Таку ж позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, в його заяві від 16 грудня 2021 року. Це стосується і виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами на двосторонньому рівні, в тому числі у сфері військового співробітництва", - заявив Ніколенко.

Також він підкреслив, що головною проблемою безпеки євроатлантичного простору є збройна агресія країни-сусіда і розміщення російських військ, як уздовж кордону України, так і на її окупованих територіях.

Реклама

"Саме згортання ескалації і припинення розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті", - додав спікер.

Крім того, Ніколенко назвав перші конструктивні кроки, які повинна зробити РФ, для досягнення цієї мети.

"Закликаємо Росію... невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивної розмови і вже зараз приступити до виконання Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема спільних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки, стосуються, насамперед, неухильного дотримання режиму припинення вогню, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Спільних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття та забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення подальших етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обмін відповідними списками", - заявив спікер МЗС.

Як відомо, у п'ятницю, 17 грудня МЗС Росії опублікувало проект договору про так звані "гарантії безпеки". Зазначалося, що їх вимагає Володимир Путін від НАТО. Також було зазначено, що Москва вже передала їх Вашингтону.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозиції, спрямовані Росією на адресу Альянсу з приводу домовленостей, в яких пропонується зафіксувати відмову від прийому України до Північноатлантичного блоку.

Про що йде мова в проекті

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

Читайте також:

viber
НАТО Вашингтон Володимир Путін домовленості з Росією вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення військова агресія РФ Північноатлантичний альянс новини України Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматум». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастяГороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастя Не варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороноюНе варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороною Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Гороскоп на 2022 рік для Терезів: вигідні пропозиції, вдалий збіг обставин і складні ситуаціїГороскоп на 2022 рік для Терезів: вигідні пропозиції, вдалий збіг обставин і складні ситуації Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 роціТоп-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
21:49

Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українець

21:39

Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – BloombergВідео

21:20

У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

21:04

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматумВідео

20:40

Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБРВідео

Реклама
20:37

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

20:30

Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених

20:22

На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПВідео

20:19

Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в УкраїніВідео

19:56

Пєсков розповів, хто прийде на місце ПутінаВідео

19:47

Конкурс краси "Міс світу" скасували через COVID-спалах серед учасницьВідео

19:37

Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року

19:30

Дрібний ростовський хабарник спалив всю конторуПогляд

19:27

Гороскоп на завтра 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

19:20

В Україні стрибок валюти: гривня помітно слабшаєВідео

19:19

Атака військами на Україну і відключення SWIFT: в ЄС поставили Москві жорстку умовуВідео

19:11

Зірка Жіночого Кварталу в зухвалому вбранні засвітила оголені сідниці

18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

18:42

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчанняВідео

18:35

У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

Реклама
18:28

Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

17:54

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

17:54

Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорівФотоВідео

17:49

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресієюВідео

17:38

"Велике будівництво": раритетні вантажівки вагою 500 тонн випробували нову об’їзну Дніпра

17:30

Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

17:25

"Худа і нервова": Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою

17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

16:12

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

Реклама
14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

13:59

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитуванняВідео

13:58

Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТОФотоВідео

13:21

В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щепленняВідео

13:20

"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

13:15

Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

13:11

"Велике будівництво": у Херсоні завершується реконструкція аеропортуВідео

13:10

Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцієюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти