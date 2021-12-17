Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматум

У МЗС України поставили ультиматум РФ / УНІАН

У МЗС України офіційно відреагували на поширені МЗС РФ проекти договору з США і угоди з НАТО про так звані "гарантії безпеки".

Прокоментував новину спікер українського відомства Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, тільки Україна і члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, в тому числі і в питанні вступу України до Альянсу.

"Таку ж позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, в його заяві від 16 грудня 2021 року. Це стосується і виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами на двосторонньому рівні, в тому числі у сфері військового співробітництва", - заявив Ніколенко.

Також він підкреслив, що головною проблемою безпеки євроатлантичного простору є збройна агресія країни-сусіда і розміщення російських військ, як уздовж кордону України, так і на її окупованих територіях.

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"Саме згортання ескалації і припинення розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті", - додав спікер.

Крім того, Ніколенко назвав перші конструктивні кроки, які повинна зробити РФ, для досягнення цієї мети.

"Закликаємо Росію... невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивної розмови і вже зараз приступити до виконання Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема спільних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки, стосуються, насамперед, неухильного дотримання режиму припинення вогню, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Спільних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття та забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення подальших етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обмін відповідними списками", - заявив спікер МЗС.

Як відомо, у п'ятницю, 17 грудня МЗС Росії опублікувало проект договору про так звані "гарантії безпеки". Зазначалося, що їх вимагає Володимир Путін від НАТО. Також було зазначено, що Москва вже передала їх Вашингтону.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозиції, спрямовані Росією на адресу Альянсу з приводу домовленостей, в яких пропонується зафіксувати відмову від прийому України до Північноатлантичного блоку.

Про що йде мова в проекті

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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