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Зеленський прибув до Сінгапуру: названа ціль візиту

Альона Вороніна
1 червня 2024, 14:40
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Він наголосив, що цей візит важливий, адже пізніше на Глобальному саміті миру у Швейцарії також важливо буде почути голос Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Владимир Зеленский в Сингапуре
Зеленський прибув до Сінгапур/ фото: Telegram Зеленский

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура у суботу, 1 червня. Глава Української держави візьме участь в конференції "Діалог Шангрі-Ла", а також проведе низку зустрічей. Про це він повідомив у Telegram.

"Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

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"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", – сказав глава Української держави.

У Сінгапурі Зеленський виступатиме на конференції, а також проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єрміністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.

Що відомо про Республіку Сінгапур?

Республіка Сінгапур – місто-держава, яка розташована на островах Південно-Східної Азії, що відділені від Малаккського півострова Джохорською протокою. Площа 734,3 км²; столиця – Сінгапур. Складається з острова Сінгапур і 57 дрібних островів.

Населення 5,2 млн осіб (китайці 75 %, малайці 14 %, тамільці 7 %). Мови: малайська (національна), китайська, тамільська, англійська (державні).

Сінгапур світовий лідер у кількох галузях, тут четвертий найбільший фінансовий центр у світі, другий найбільший у світі ринок азартних ігор, третій найбільший нафтопереробний завод. Порт Сінгапуру входить до п'ятірки найзавантаженіших портів світу. В країні більше доларових мільйонерів на душу населення, ніж у будь-якій іншій країні. Світовий банк відзначає Сінгапур як державу, де найлегше у світі робити бізнес, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, 31 травня Україна підписала відразу 3 безпекові угоди. Володимир Зеленський зазначив, що в ході візиту до Швеції були підписані 3 угоди, які передбачатимуть довготривалі гарантії безпеки для України.

Після цього стало відомо, що Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією. Зеленський зазначив, що Швеція передасть Україні літаки-розвідники ASC 890, а також є перспектива надання літаків JAS 39 Gripen, включно із навчанням пілотів.

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Володимир Зеленський Сінгапур
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