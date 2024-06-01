Зеленський прибув до Сінгапуру: названа ціль візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура у суботу, 1 червня. Глава Української держави візьме участь в конференції "Діалог Шангрі-Ла", а також проведе низку зустрічей. Про це він повідомив у Telegram.
"Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.
"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", – сказав глава Української держави.
У Сінгапурі Зеленський виступатиме на конференції, а також проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єрміністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.
Що відомо про Республіку Сінгапур?
Республіка Сінгапур – місто-держава, яка розташована на островах Південно-Східної Азії, що відділені від Малаккського півострова Джохорською протокою. Площа 734,3 км²; столиця – Сінгапур. Складається з острова Сінгапур і 57 дрібних островів.
Населення 5,2 млн осіб (китайці 75 %, малайці 14 %, тамільці 7 %). Мови: малайська (національна), китайська, тамільська, англійська (державні).
Сінгапур світовий лідер у кількох галузях, тут четвертий найбільший фінансовий центр у світі, другий найбільший у світі ринок азартних ігор, третій найбільший нафтопереробний завод. Порт Сінгапуру входить до п'ятірки найзавантаженіших портів світу. В країні більше доларових мільйонерів на душу населення, ніж у будь-якій іншій країні. Світовий банк відзначає Сінгапур як державу, де найлегше у світі робити бізнес, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, 31 травня Україна підписала відразу 3 безпекові угоди. Володимир Зеленський зазначив, що в ході візиту до Швеції були підписані 3 угоди, які передбачатимуть довготривалі гарантії безпеки для України.
Після цього стало відомо, що Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією. Зеленський зазначив, що Швеція передасть Україні літаки-розвідники ASC 890, а також є перспектива надання літаків JAS 39 Gripen, включно із навчанням пілотів.
Читайте також:
- "Я впевнений, що Україна може перемогти": генсек НАТО дав позитивний прогноз щодо війни
- Для України буде поганим знаком введення західних військ: експерт назвав причину
- Окупанти обстріляли дві українські ГЕС: відомі масштаби наслідків
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред