Оптимістичного нічого немає: скільки років ще триватиме війна в Україні

Президент Литви заявив, що росіяни не бажають припиняти бойові дії в Україні.

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Війна буде продовжуватись ще три роки / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Що відомо:

РФ не хоче завершувати війну в Україні

Війна в Україні триватиме ще кілька років

Литва наполягає на запровадженні 18-го пакета санкцій проти РФ

Війна в Україні не завершиться найближчим часом. Вона триватиме аж до 2028 року. У цьому переконаний президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Європейська правда.

Він не бачить у РФ бажання припинити цю війну. Кремль лише імітує переговори.

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"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС (починається у 2028 році. – Ред.). Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – сказав Науседа.

Він вважає перемир'я передумовою для будь-якої мирної угоди. Однак нині РФ не показує готовність до цього. Тому необхідно запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії, каже Науседа.

Санкції проти РФ - останні новини

Нещодавно Главред писав, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше президент Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

Сам же президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності". Він додав, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Путіна, залишають остаточне рішення за ним.

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