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Олігархи перетворилися на прислугу: у МВС розповіли, чи повалить Путіна найближче оточення

16 березня 2022, 10:15

Президент РФ досі перебуває в бункері.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін різко обмежив коло свого спілкування за минулий рік. Він знаходиться в бункері, адже у нього патологічний страх перед можливими захворюваннями.

За це його найближче оточення складають буквально 5-6 осіб на чолі з Юрієм Ковальчуком, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі "24 каналу".

"Путін знайшов собі "великого друга". Тобто вони разом обговорюють історію "повторення" Другої світової війни,"Великої Росії" та інших дурниць", – розповів радник міністра.

За словами Денисенка, деякі особи з оточення Путіна вже починають нарікати на наслідки війни в Україні.

читайте також"На сто років тому": російський олігарх порівняв владу Росії з більшовиками"Всі олігархи зараз, так само як і весь вищий політичний бомонд, від Геннадія Зюганова до В'ячеслава Володіна – це насправді обслуга Путіна. Їм багатьом не подобається те, що відбувається", - зазначив радник міністра.

Однак поки не дуже віриться, що в Кремлі відбудеться "палацовий переворот" і умовні "Дерипаски" або "Бардашові" почнуть фінансувати когось, щоб знищити Путіна.

Нагадаємо, сенат США у вівторок, 15 березня, одноголосно прийняв резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Як повідомляв Главред, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні. За її словами, відповідь на це питання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

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