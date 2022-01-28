"Новина стала шоком": Арахамія висловився про затримання "слуги народу"

Арахамія відреагував на затримання "слуги народу" на хабарі / УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував затримання народного депутата Сергія Кузьміних і заявив, що ця новина стала для фракції шоком.

Звернення Арахамії опублікувала спікер СН Юлія Палійчук в Telegram-каналі.

"Для нас ця новина стала шоком, тому що Сергій Кузьміних — волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому у Сергія Кузьміних був величезний кредит довіри від команди", - заявив глава фракції.

Арахамія додав, що, якщо Кузьміних скоїв злочин, він має нести відповідальність, і Слуга народу "не буде прикривати правопорушення патріотичними гаслами". За його словами, нардепи вітають зусилля антикорупційних органів.

Раніше Главред писав про те, що співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 28 січня затримали при отриманні хабара народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Він підозрюється в допомозі укладення контрактів з лікарнею в Житомирській області.

Читайте також: