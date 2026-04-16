Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

Пентагон отримав вказівку активізувати розробку різних сценаріїв на випадок можливого розвитку ситуації на острові.

США розглядають варіанти силового сценарію щодо Куби

Пентагон посилює секретне планування можливих операцій, пов'язаних з Кубою, на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Вашингтоном і Гаваною. Про це повідомляє USA Today з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією видання, Пентагон отримав вказівку активізувати розробку різних сценаріїв на випадок потенційного розвитку ситуації на острові, якщо відповідне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. При цьому йдеться не про безпосередню підготовку до військової операції, а про опрацювання можливих варіантів реагування, включаючи силові заходи.

Джерела підкреслюють, що планування має попередній і конфіденційний характер. Його мета — оцінка можливих дій у разі подальшої ескалації навколо Куби. Основна увага приділяється розширенню стратегічних розробок у рамках Південного командування США.

Офіційно представники Пентагону не підтверджували підготовку до військового втручання. Раніше американське військове керівництво заявляло, що пріоритетом залишається захист інтересів США в регіоні, включаючи безпеку військових об'єктів і готовність до реагування на можливі кризи.

Політика США щодо Куби

Як повідомляє Reuters, 15 березня Трамп припустив, що США можуть найближчим часом укласти угоду з Кубою або прийняти інші рішення щодо острова.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", — додав президент на борту літака Air Force One.

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив початок переговорів із США, зазначивши, що країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.

Дональд Трамп зробив скандальну заяву щодо Куби, заявивши про можливість взяття острова під контроль. Під час виступу він зазначив, що вважає це "великою честю".

Про джерело: USA Today USA Today — перша загальнонаціональна щоденна газета в США. Заснована у Вашингтоні підприємцем Алленом Ньюгартом. Головним редактором першого випуску, що з'явився 15 вересня 1982 року, був призначений Джон Сайгенталер, пише Вікіпедія.

