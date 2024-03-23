"Нікчема і покидьок": Зеленський жорстко накинувся на Путіна

Президент України відреагував на маячню про "причетність" України до теракту в Москві.

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Зеленський обізвав Путіна покидьком та нікчемою / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram, Офіс президента

Після того, як у Москві стався кривавий теракт, російська влада почала звинувачувати у всьому Україну. Президент Володимир Зеленський відреагував на це у своєму вечірньому відеозверненні та жорстко обізвав російського диктатора Путіна.

Він назвав Путіна та його людей "покидьками", які намагаються перекласти відповідальність за свої злочини на інших.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни", - сказав Зеленський. відео дня

Президент також назвав Путіна "нікчемою", який намагається повернути на свою користь убивство своїх же людей.

"Ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", - додав Путін.

Теракт у РФ 22 березня

У березні США та інші країни просять громадян виїхати з РФ. Вони стверджували, що в Росії буде небезпечно, оскільки там можуть статися теракти. Якщо ж у людей не було можливості виїхати з країни, то їх просили залишатися вдома і не ходити в людні місця.

Увечері 22 березня під Москвою в "Крокус Сіті Хол" стався жорстокий теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених.

Згодом пропаганда РФ знайшла "винних" у теракті без розслідування. Російські пропагандисти вже винесли вердикт: за терактом стоять США та Велика Британія.

Добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна в розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт у Підмосков'ї здійснив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і медійне висвітлення готувалися.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в РФ.

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