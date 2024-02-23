Незалежність Інгушетії і покарання Росії: у Раді ухвалені рішення, деталі

Парламент України засудив злочини агресорки Росії проти інгушського народу і підтримав його прагнення до збереження своєї національної ідентичності.

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Верховна Рада підтримує незалежність і суверенітет Інгушетії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Верховна Рада України підтримала прагнення інгушського народу до відновлення територіальної цілісності Інгушетії та збереження його національної ідентичності. Парламент засудив і злочини агресора Росії проти народу.

На сайті ВР йдеться про те, що під час засідання, яке відбулося в п'ятницю, 23 лютого, український парламент визнав право інгуського народу на заснування своєї незалежної суверенної національної держави.

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Парламентарі також засудили злочини Росії проти інгушів.

"Метою прийняття проекту Постанови є засудження злочинів росії проти інгушів, включаючи масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, а також визнання Верховною Радою України права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, відновлення територіальної цілісності Інгушетії, вираження солідарності та підтримки інгуському народу, привернення уваги міжнародної спільноти до злочинів, які були скоєні проти інгушів", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня 2022 року депутати Верховної Ради визнали Ічкерію тимчасово захопленою Росією територією і засудили геноцид чеченського народу.

"Рада підтримала визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження про вчинення геноциду чеченського народу. За відповідну постанову проголосували - 287 голосів", - повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

22 січня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території у Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській і Ростовській областях РФ.

У документі йдеться, що Росія століттями знищувала національну ідентичність українців і продовжує це робити. Москва пригнічує їхні права і свободи на історично населених землях на Кубані, Стародубщині, Північній і Східній Слобожанщині.

Зеленський доручив Кабміну розробити спеціальний план дій, щоб зберегти ідентичність українців у РФ, які живуть, у тому числі, на Кубані, Стародубщині, Північній і Східній Слобожанщині.

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