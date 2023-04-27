"Не випробовуйте терпіння": Захарова в істериці накинулася на Захід

Захарова звинуватила США в утиску "корінних інтересів" країни-агресорки Росії.

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Захарова накинулась на Захід / Колаж фото ЦКВ, Офіс президента

У Росії розуміють, що армія окупантів вже не може нічого змінити на фронті, а українська армія готується до потужного контрнаступу. Москва намагається залякати Захід та змусити їх припинити поставки військової допомоги Україні. Росія знову почала погрожувати ядерним ударом. Про це в істериці заявили представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє Reuters.

Захарова звинуватила США в нібито утиску "корінних інтересів" Росії. Вона намагається переконати, що Америка "підвищує ставки у протистоянні з Росією".

"Ми зробимо все, щоб не допустити розвитку подій за найгіршим сценарієм, але не ціною утиску наших життєвих інтересів ... Я не рекомендую нікому сумніватися в нашій рішучості і перевіряти її на практиці", - сказала Захарова.

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Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території Республіки Білорусь тактична ядерна зброя. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати переговори щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

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