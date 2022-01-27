Про вступ України до НАТО поки не йдеться - МЗС Німеччини

Анналена Бербок заявила, що НАТО не планує розширення на схід / Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.

В інтерв'ю газеті WAZ дипломат підкреслила, що Росія в курсі цього.

"На даний момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії в Москві", - сказала Бербок.

Також вона зазначила, що заявила своєму російському колезі про право кожної країни самостійно вибирати союзників і політичні блоки для захисту.

читайте такожВ Україні стався "переворот" і їй не місце в НАТО-президент ХорватіїКрім того, дипломат дала зрозуміти Лаврову, що існуючі європейські договори можуть бути переглянуті.

Реклама

"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід - ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", - сказала Бербок, відповідаючи на питання про те, як вона ставиться до бажання України вступити в Альянс.

Глава МЗС додала, що зараз мова повинна йти про врегулювання конфлікту на Донбасі, а не вступ до НАТО.

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.