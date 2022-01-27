Про вступ України до НАТО поки не йдеться - МЗС Німеччини

Анналена Бербок заявила, що зараз Україні слід дбати про виконання Мінських домовленостей.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
В інтерв'ю газеті WAZ дипломат підкреслила, що Росія в курсі цього.
"На даний момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії в Москві", - сказала Бербок.
Також вона зазначила, що заявила своєму російському колезі про право кожної країни самостійно вибирати союзників і політичні блоки для захисту.
читайте такожВ Україні стався "переворот" і їй не місце в НАТО-президент ХорватіїКрім того, дипломат дала зрозуміти Лаврову, що існуючі європейські договори можуть бути переглянуті.
"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід - ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", - сказала Бербок, відповідаючи на питання про те, як вона ставиться до бажання України вступити в Альянс.
Глава МЗС додала, що зараз мова повинна йти про врегулювання конфлікту на Донбасі, а не вступ до НАТО.
Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.
У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.