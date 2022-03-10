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Загарбники здійснили новий авіаналіт на Маріуполь: є жертви

10 березня 2022, 11:27

Окупанти обстріляли маріупольців, одна людина загинула.

Мариуполь после обстрелов 10.03.2022
Маріуполь після обстрілу станом на 10 березня/ Telegram Азов Маріуполь

Російські окупанти знову обстріляли Маріуполь Донецької області з літаків.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді в Telegram. Зазначається, що внаслідок цього загинула одна людина.

"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні (10 березня – ред.) о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією, є один загиблий".

Проте у місцевій владі наголошують, що місто продовжує боротися.

  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь
  • Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року
    Як виглядає Маріуполь на 15-й день війни 10 березня 2022 року Telegram Азов Маріуполь

Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі

Напередодні, 9 березня, окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали.

Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

Також повідомлялося, що захисники Маріуполь за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.

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