"Ми накладемо вето": Болгарія не підтримує ядерні санкції проти РФ

Президент Болгарії заявив, що санкції щодо ядерної енергетики РФ безпосередньо можуть вплинути на болгарську енергетику.

Болгарія може ветувати ядерні санкції проти РФ / сайт Кремля

Болгарія відмовляється підтримувати санкції, які можуть накласти щодо ядерної енергетики РФ. Президент Болгарії Руменг Радев заявив, що країна накладе вето, якщо таке рішення буде прийматися. Про це повідомляє Euractiv.

Він переконує, що санкції проти російського ядерного палива можуть безпосередньо вплинути на атомну енергетику Болгарії.

"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Це не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі подальші санкції. Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як в ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", — сказав Румен Радев.

Він прямо заявив, що в разі прийняття такого рішення, Болгарія може накласти вето.

"Якщо буде потрібно, ми накладемо вето, так", - сказав Радев.

Санкції США проти РФ

26 січня Вашингтон розширив санкції проти юридичних і фізичних осіб з Росії, в тому числі санкційному переліку Мінфіну США з'явилися судноремонтні підприємства, структури та особи, пов'язані з російською "угрупованням Вагнер" і її главою Євгеном Пригожиним.

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України - оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протії РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

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