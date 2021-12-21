Ми цього не боїмося: Зеленський готовий говорити з Путіним у будь-якому форматі

Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним / скріншот ТСН

Президент України Володимир Зеленський висловився про ймовірність переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, глава Української держави заявив про важливість будівництва різних форматів зустрічі.

"Президент РФ для мене не Бог, щоб в нього вірити чи ні. Я вважаю, що треба робити все, щоб будувати різні формати зустрічі", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна відкрита до будь-якого діалогу. Однак питання полягає в тому, чи готова до переговорів російська сторона.

"Ми відкриті до діалогу. Але нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Ми готові зустрічатися з РФ. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі. З будь-якими партнерами. Ми готові і прямий діалог, тет-а-тет, нам все одно в якому форматі", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, у світлі інформації про вторгнення Росії в Україну у США заявили про готовність передати додатковий транш військової техніки нашій державі.

Відзначимо, про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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