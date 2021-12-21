Путін каже, що не хоче "кровопролиття", і ставить умову

Росія продовжує концентрувати біля кордонів України війська.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль нібито виступає проти кровопролиття і "намагається вирішувати питання дипломатичними засобами з гарантіями безпеки".
Дану заяву глава РФ зробив на розширеній колегії Міноборони РФ у вівторок, 21 грудня, пише РБК.
"Збройні конфлікти, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", - заявив Путін.
Зазначимо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія сконцентрувала біля українських кордонів 94 тисячі військових.
За інформацією західних розвідок, Кремль веде активну підготовку до війни і може почати повномасштабний наступ на Україну в кінці січня - початку лютого.
Також Путін заявив про те, що Росії потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".
За його словами, в цьому нібито і є сенс пропозицій Росії, "викладених на папері, і спрямованих до Брюсселя і до Вашингтона". І на ці пропозиції Москва сподівається отримати відповідь, додав президент РФ.
Ультиматум Москви
Нагадаємо, МЗС РФ в п'ятницю, 17 грудня, виклало в публічний доступ проекти двох договорів про гарантії безпеки між РФ з одного боку і США і НАТО з іншого. У проектах договорів Росія серед іншого висуває ультиматум про те, що наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.
"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - сказав генсек НАТО.
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