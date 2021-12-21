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Путін каже, що не хоче "кровопролиття", і ставить умову

21 грудня 2021, 17:52

Росія продовжує концентрувати біля кордонів України війська.

Володимир Путін
Володимир Путін не жадає кровопролиття / Reuters

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль нібито виступає проти кровопролиття і "намагається вирішувати питання дипломатичними засобами з гарантіями безпеки".

Дану заяву глава РФ зробив на розширеній колегії Міноборони РФ у вівторок, 21 грудня, пише РБК.

"Збройні конфлікти, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", - заявив Путін.

Зазначимо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія сконцентрувала біля українських кордонів 94 тисячі військових.

За інформацією західних розвідок, Кремль веде активну підготовку до війни і може почати повномасштабний наступ на Україну в кінці січня - початку лютого.

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Також Путін заявив про те, що Росії потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

За його словами, в цьому нібито і є сенс пропозицій Росії, "викладених на папері, і спрямованих до Брюсселя і до Вашингтона". І на ці пропозиції Москва сподівається отримати відповідь, додав президент РФ.

Ультиматум Москви

Нагадаємо, МЗС РФ в п'ятницю, 17 грудня, виклало в публічний доступ проекти двох договорів про гарантії безпеки між РФ з одного боку і США і НАТО з іншого. У проектах договорів Росія серед іншого висуває ультиматум про те, що наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - сказав генсек НАТО.

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