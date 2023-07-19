"Мені не сподобалося": Путін почав нити, згадуючи про першу роботу

Російський диктатор зізнався, що в студентські роки працював вантажником.

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Володимир Путін назвав свою першу роботу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що колись працював на незвичній для себе роботі. Ця робота йому дуже не сподобалася. Путін був справжнім вантажником. Про це він особисто розповів під час свого брифінгу 19 липня.

Вантажником він працював ще в молодості в студентські роки. Йому доводилося тягати мішки.

"Я студентом був, підробляв, якісь жителі вантажили ми на залізничній станції. Але мені це заняття не дуже сподобалося", - сказав Путін.

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Двійники Путіна

Раніше Сергій Жирнов розповідав, що двійник може замінити Путіна після його смерті. Після смерті диктатора РФ влада повинна перейти до прем'єра. Але якщо Мішустін не влаштовує верхівку, то на публіку випустять двійника Путіна з однією метою.

Він також розповів, звідки Путін бере гроші на утримання своїх двійників. Жирнов назвав Путіна мільярдером і заявив, що його не хвилюють Фінанси і витрати.

Жирнов зізнався, що підібрати двійників диктатору стало легше. Все через те, що Путіну робили пластичні операції.

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