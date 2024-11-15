"Мені було приємно дізнатися": Туск розповів, про що Шольц говорив із Путіним

Дональд Туск зазначив два головні моменти.

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Туск розповів, про що Шольц говорив із Путіним / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Про що Шольц розповів Туску

Чому польському прем'єру сподобалися деталі розмови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 15 листопада, спілкувався телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним. Також він зателефонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску і повідомив йому про зміст цієї розмови.

Польський прем'єр повідомив про це у своєму повідомленні в мережі Х, пише Главред.

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"Мені щойно зателефонував канцлер Шольц, який розповів про свою розмову з Володимиром Путіним", - написав він.

Дональд Туск відзначив два головні моменти, зокрема те, що німецький канцлер повторив позицію Польщі щодо переговорів із Росією.

"Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", - підкреслив польський прем'єр.

Заяви Шольца щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина планує відновити діалог з Росією. 11 листопада канцлер Олаф Шольц повідомив, що незабаром проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".

13 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.

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Хто такий Дональд Туск? Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

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