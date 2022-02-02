Дрони і не тільки: Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання

Україна надала Польщі список потрібного для захисту від РФ військового обладнання / Reuters

Україна передала Польщі список військового обладнання, яке необхідне для захисту від російської агресії.

У списку потрібного Україні обладнання є, зокрема, дрони, розповів очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

"На порядку денному є низка питань. Серед них є дрони. Ми представили нашим польським колегам список необхідного військового обладнання, яке нам потрібне", – зазначив Кулеба.

Проте детальніше розповідати про усі домовленості, особливо військові, очільник українського МЗС відмовився.

"Я не хочу вдаватися у подробиці. Зброя, як і гроші, любить тишу", – наголосив Кулеба.

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Польща передасть Україні військову допомогу

Раніше прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що підтримувати Україну на словах уже не достатньо, тому його держава надасть Україні військову допомогу, пише "Укрінформ". На запитання, про яку саме допомогу йдеться, він відповів, що планують передати боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу.

При цьому Моравецький зазначив, що уточнить в української сторони під час візиту до Києва, якої саме допомоги для захисту від Росії потребує зараз Україна. Очільник польського уряду прибув з візитом до української столиці у вівторок, 1 лютого.

Раніше про плани передати Україні оборонне озброєння заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох. Він зазначив, що йдеться про "десятки тисяч боєприпасів". Зокрема, озброєння буде призначене для протиповітряної оборони.

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