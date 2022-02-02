Стало відомо, яке озброєння Польща надасть Україні для оборони

Польща надасть Україні зенітно-ракетні комплекси "Piorun"/ Reuters, УНІАН

Уряд Польщі прийняв рішення надати Україні військову допомогу. Для захисту нашій державі передадуть переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun", а також боєприпаси.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, буде надане найсучасніше польське обладнання.

"На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun" та боєприпаси", – зазначив міністр.

Військова допомога Україні від Польщі

Раніше про плани передати Україні оборонне озброєння заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох. Він зазначив, що йдеться про "десятки тисяч боєприпасів". Зокрема, озброєння буде призначене для протиповітряної оборони.

Прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща планує передати боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу, повідомляв "Укрінформ". Проте очільник польського уряду зазначив, що польська сторона уточнить в України, які саме боєприпаси потрібні для захисту.

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Після цього очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна передала Польщі список військового обладнання, яке необхідне для захисту від російської агресії. Проте Кулеба не розповів, про яке саме обладнання йдеться, наголосивши, що "зброя любить тишу".

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