Кличко звільнив свого заступника через провал будівництва Подільського мосту

Подільський міст. Квітень 2020 / @EveNikolashvili

Мер Києва вирішив розпрощатися зі своїм заступником Олександром Густєлєвим. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Кличко звільнив чиновника вранці 5 листопада.

Очільник столиці без попередження приїхав з перевіркою і побачив, що на об'єкті майже не відбувається жодних робіт. Густелєв, за словами мера, публічно обіцяв, що рух машин по мосту буде запущено до кінця року, але відсутність роботи на будівництві цьому не сприяє.

"Обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", – пояснив Віталій Кличко причину звільнення Олександра Густєлєва на своїй сторінці у соцмережі.

Мер Києва запевнив, що будівельний об'єкт був фінансово й організаційно забезпечений для запуску автомобільного руху, проте заступник голови КМДА не зміг організувати роботу і щоразу обіцяв Віталію Кличку, що "все робиться і рухається до завершення".

Крім того, мер зазначив, що у нього немає часу слухати обіцянки та скарги, тому потрібно міняти менеджера проєкту. Чи сподівається міський голова на запуск руху мостом у визначені терміни, невідомо.

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Що відбувається з гілкою метро на Троєщину

У березні 2021 року повідомлялося, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати ліво-та-правобережні підходи цього мосту.

Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично покладено. До 2024-го планується запуск першої ділянки метро.

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