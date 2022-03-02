"Київ стояв і стоятиме": Кличко закликав не вірити фейкам і не втрачати витримку

За словами мери столиці, ворог стягує всі свої сили до головного міста країни.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці і запевнив їх, що "Київ стояв і стоятиме".
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу Церкву, тривали бої в Бучі та Гостомелі. Ми готуємося і будемо захищати Київ!" - заявив Кличко.
Також голова КМДА закликав жителів столиці не втрачати витримку, не вірити дезінформації та фейкам.
"Ворог поширює багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме", - сказав він.
Крім того, Кличко попросив киян не виходити на вулицю. Це можливо тільки в разі крайньої необхідності.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні до народу заявив, що країна стала єдиною і незламною.
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Автор: Уляна Поліщук