Кабмін підвищив граничний вік для роботи в органах МВС

Підвищено граничний вік співробітників МВС / УНІАН

Кабмін підвищив граничний вік для роботи в органах Міністерства внутрішніх справ, повідомляє в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Уряд вніс зміни до Положення про службу рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Зокрема, середньому і старшому начальницькому складу підвищили граничний вік на службі з 45 до 55 років.

Працівникам органів МВС дозволили ділити відпустку на кілька частин, врегульовано порядок проходження атестації, а також тимчасового зайняття посад при тривалих відпустках.

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Як повідомляв Главред, раніше очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

Також Резніков заявив, що в Україні потрібно прийняти закон про легалізації обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни істотно "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер це пора легалізувати.

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