У Кремлі "розігрався апетит": вимагають вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії

У МЗС РФ висунули новий ультиматум / Reuters

В Росії висунули нові ультимативні вимоги Заходу, які Москва називає "гарантіями безпеки".

У МЗС РФ заявили, що російські пропозиції мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, повідомляє РІА Новості.

У міністерстві відповіли на питання, що означає для Болгарії та Румунії вимога Росії, що НАТО має повернутися до конфігурації 1997 року.

"Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - йдеться в письмових відповідях МЗС РФ на питання, що надійшли до щорічної прес-конференції Сергія Лаврова.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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