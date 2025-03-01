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Європейські країни на боці Трампа у скандалі із Зеленським

Ангеліна Підвисоцька
1 березня 2025, 00:43
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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Трамп нібито боровся за мир.
Зеленський, Трамп
Орбан підтримав Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

В Овальному кабінеті Білого дому сталася сварка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Джей ді Венсом. Після цієї сварки Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

Європейські та інші світові лідери підтримали Україну та Володимира Зеленського. Однак скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти Володимира Зеленського і підтримав Трампа.

"Сильні люди творять мир, слабкі люди творять війну. Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо стояли за мир. Навіть якщо багатьом було важко це перетравити. Дякую, пане Президенте!" - написав Орбан.

відео дня
орбан
Орбан підтримав Трампа / фото: скріншот

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