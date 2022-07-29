"Це фільм про його смерть": Ющенко пояснив, що покладе край правлінню Путіна

Ющенко, Путін / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що демократія і свобода українського народу ставить під загрозу існування його імперського режиму, і тому прагне знищити Україну, якою вона є сьогодні.

Третій президент України Віктор Ющенко в коментарі "Телеграф" розповів, що демократія і свобода можуть покласти край правлінню Путіна.

"Найбільше, чого завжди боявся Путін, - для нього український приклад це фільм про його смерть. Демократія і свобода, якщо вона прийде в Росію, це буде останній день існування режиму Путіна, тому він весь час повинен демонструвати своїй нації, що самодержавство, імперія, православ'я це ті цінності, які потрібно сповідувати", - підкреслив Ющенко.

"Знищити Україну, знищити націю, державу, — він це вважає "проектом антиросія". Тому, що чим більше матиме Україна досвіду в демократії і свободі, тим менше життя залишається російському політичному режиму", - додав він.

читайте також"Лежить в калюжі сечі": Арестович спрогнозував "страшний" кінець ПутінаНагадаємо, раніше три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко – закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ не був обманом, зупинивши Росію.

Екс-президенти у своєму зверненні нагадали, що майже 30 років тому п'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

Також ми повідомляли, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейль відреагував на повномасштабну війну Росії в Україні. Він назвав це "кінцем для Путіна".

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