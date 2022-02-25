Керівництво України втікати не збирається, а втрати РФ будуть тільки збільшуватися - Подоляк

Радник глави ОП розповів про обстановку в країні, а президент України опублікував підтвердження того, що влада не кидає країну.
Російські війська, що атакували Україну, взяли оперативну паузу і здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією і Білоруссю.
Про це заявив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в офісі Глави держави.
Головне з його виступу:
- Контроль над значною частиною території, по якій припали безпосередні удари РФ, збережений.
- Враховуючи співвідношення військових сил України і Росії – ми тримаємося дуже ефективно.
- Ключове завдання Москви - здавити Київ і основні міста сходу і Півдня України. І тактика, яку обрала Росія - вона вже частково терористична: коли обстрілюються житлові квартали, навіть дитячі садки.
- У Росії дві мети: знищити політичне керівництво країни, тим самим посиливши панічні настрої в країні - і на цьому тлі створити тимчасову адміністрацію.
- Найскладніша ситуація у нас на сьогодні в харківському напрямку, в Сумській області і на півдні країни – де йдуть досить важкі бої.
- Сьогодні вдень ми отримали інформацію про загибель понад 1000 військовослужбовців країни-агресора... І втрати з боку Росії будуть тільки збільшуватися.
- Президент і головнокомандувач армії України Володимир Зеленський і керівництво країни на місці і продовжують ефективно керувати країною.
Те, що керівництво України збігати нікуди не збирається, підтвердив і Володимир Зеленський, який записав відеопідтвердження.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що російська армія обстріляла селище Ворзель у Бучанському районі неподалік Києва. Під час обстрілу окупанти потрапили в дитбудинок, в якому перебували 50 дітей.
Раніше повідомлялося, що в місті Охтирка Сумської області російські окупанти обстріляли дитячий садок. Є постраждалі, в тому числі і діти.
Крім цього, жителів району Оболонь у Києві закликали не залишати своїх будинків і не виходити на вулицю через можливе наближення бойових дій. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога".
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