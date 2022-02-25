Керівництво України втікати не збирається, а втрати РФ будуть тільки збільшуватися - Подоляк

Керівництво України знаходиться в Києві / скріншот

Російські війська, що атакували Україну, взяли оперативну паузу і здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією і Білоруссю.

Про це заявив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в офісі Глави держави.

Головне з його виступу:

Контроль над значною частиною території, по якій припали безпосередні удари РФ, збережений.

Враховуючи співвідношення військових сил України і Росії – ми тримаємося дуже ефективно.

Ключове завдання Москви - здавити Київ і основні міста сходу і Півдня України. І тактика, яку обрала Росія - вона вже частково терористична: коли обстрілюються житлові квартали, навіть дитячі садки.

У Росії дві мети: знищити політичне керівництво країни, тим самим посиливши панічні настрої в країні - і на цьому тлі створити тимчасову адміністрацію.

Найскладніша ситуація у нас на сьогодні в харківському напрямку, в Сумській області і на півдні країни – де йдуть досить важкі бої.

Сьогодні вдень ми отримали інформацію про загибель понад 1000 військовослужбовців країни-агресора ... І втрати з боку Росії будуть тільки збільшуватися.

... І втрати з боку Росії будуть тільки збільшуватися. Президент і головнокомандувач армії України Володимир Зеленський і керівництво країни на місці і продовжують ефективно керувати країною.

Те, що керівництво України збігати нікуди не збирається, підтвердив і Володимир Зеленський, який записав відеопідтвердження.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що російська армія обстріляла селище Ворзель у Бучанському районі неподалік Києва. Під час обстрілу окупанти потрапили в дитбудинок, в якому перебували 50 дітей.

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Раніше повідомлялося, що в місті Охтирка Сумської області російські окупанти обстріляли дитячий садок. Є постраждалі, в тому числі і діти.

Крім цього, жителів району Оболонь у Києві закликали не залишати своїх будинків і не виходити на вулицю через можливе наближення бойових дій. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в Укриття в разі включення сигналу "Повітряна тривога".

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