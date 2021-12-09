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Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

9 грудня 2021, 13:56

Останнім часом кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.

Ірина Верещук
Ірина Верещук запропонувала підвищити стипендії студентам з тимчасово окупованих територій / УНІАН

Міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про пропозицію підвищити стипендії всім студентам, які приїхали з тимчасово окупованих територій.

Глава міністерства в ефірі радіо "Крим.Реалії" зазначила, що суму планується збільшити до 6500 гривень.

"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона повинна бути підвищена. Всім студентам, які приїхали з окупованих територій, до 6,5 тисячі. Я щиро сподіваюся, що це трохи допоможе", — заявила Верещук.

Міністр також повідомила, що в даний час кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.

читайте такожМінімалка для лікарів-20 000 грн, стипендія 2000: Кабмін розкрив бюджет на майбутній рік"Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то всього на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що потрібно щось робити і щось міняти", - підкреслила політик.

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Зазначимо, до українських вишів у 2021 році втупило понад 2 тис.студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Раніше Главред писав, що студентів з Національного медичного університету імені Богомольця в Києві змушують вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то у вузі не будуть допускати їх на заняття і навіть погрожують відрахувати.

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Автор: Сергій Кущ
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стипендії ОРДЛО Ірина Верещук
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