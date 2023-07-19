Данілов прямо назвав маршрут, по якому пересувається Путін

Російський диктатор Володимир Путін дуже часто знаходиться саме в бункерах.

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Путін пересувається по РФ з бункера в бункер / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор боїться пересуватися по місту і навіть Вирушати в інші країни. Володимир Путін пересувається лише "від бункера до бункера". Про це в ефірі телемарафону розповів прессекретар РНБО України Олексій Данілов.

Він заявив, що Путін усвідомлює, що він вже приречений і це дуже складний період для нього.

"Коли ті помилки, які він зробив, вони його будуть наздоганяти... Як почнеш, так і закінчиш", - сказав Данілов.

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Путін боїться летіти навіть до Білорусі.

"Єдиний його маршрут - це від бункера до бункера на території Росії... Може ще тимчасово поїхати в Білорусь, або ще в якусь близьку країну, але це вже може бути досить небезпечно", - говорить Данілов.

Двійники Путіна

Раніше Сергій Жирнов розповідав, що двійник може замінити Путіна після його смерті. Після смерті диктатора РФ влада повинна перейти до прем'єра. Але якщо Мішустін не влаштовує верхівку, то на публіку випустять двійника Путіна з однією метою.

Він також розповів, звідки Путін бере гроші на утримання своїх двійників. Жирнов назвав Путіна мільярдером і заявив, що його не хвилюють Фінанси і витрати.

Жирнов зізнався, що підібрати двійників диктатору стало легше. Все через те, що Путіну робили пластичні операції.

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