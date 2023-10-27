Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Російський диктатор не піде на відкритий конфлікт проти США, але буде це робити руками інших країн.

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Експерт розповів, коли США почнуть застосовувати зброю / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, Офіс президента

США можуть застосувати зброю в ході гібридної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Експерт вважає, що Америка не піде на відкритий конфлікт з РФ, точно також, як це і не зробить РФ.

"Росія, якщо і буде діяти, то в режимі гібридної війни, чужими руками. Відносно Ірану приводом для американців для застосування збройної сили (наприклад, для ракетних або авіаційних ударів) можуть стати ракетні удари або авіаційні атаки на Ізраїль з боку Ірану. Тоді США можуть відповісти разом з Ізраїлем", - говорить Фесенко.

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Він додав, що США можуть почати запускати ракети, але робити це будуть в Ірані.

"Американці можуть застосовувати свої засоби ППО або свої ракети для ударів по центрах запуску ракет в Ірані. Тобто втручання Штатів можливе лише в тому випадку, якщо Іран зі своєї території буде атакувати балістичними ракетами, авіацією і тому подібним", - говорить Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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