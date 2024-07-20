Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

На полях саміту Європейського політичного співробітництва відбулися зустрічі з прем'єром Британії, міністрами та британськими друзями, сказав Валерій Залужний.

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Залужний спільно дипломатами та Зеленським працюють над посиленням співпраці з Британією / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Залужного, 38-та ОБМП

Українські дипломати разом із президентом і його командою працюють над посиленням стратегічного партнерства з Великою Британією. Результати вже найближчим часом стануть помітні на фронті. Про це заявив посол Києва в Британії Валерій Залужний.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що проводиться посилена робота над зміцненням співпраці Києва і Лондона. За два дні роботи дипломата було проведено зустрічі з британським прем'єром, міністрами та друзями України в Королівстві.

"Разом із президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної прихильності міжнародній безпеці та стабільності", - поділився посол.

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Результати роботи стануть помітними вже незабаром.

"Упевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою", - підкреслив Валерій Залужний.

Залужний розпочав роботу послом України у Великій Британії - що про це відомо:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 лютого пішов у відставку. За три місяці було оприлюднено указ президента Зеленського, згідно з яким Залужного призначено послом України у Великій Британії.

11 липня Валерій Залужний повідомив, що розпочав роботу послом у Британії. Перемогу України він назвав пріоритетною метою своєї діяльності на посаді.

18 липня президент Зеленський відвідав Велику Британію з метою участі в саміті Європейського політичного співтовариства та підписання безпекових угод. Там його зустрічав і Залужний. Політики потиснули один одному руки.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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