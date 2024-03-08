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Боєприпаси надійдуть на поле бою: у Зеленського розкрили плани щодо подальшої війни

Андрій Ганчук
8 березня 2024, 22:32
Україна вже отримала можливості, які найближчим часом допоможуть у боях із російськими окупантами, сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.
Путін, Данілов
Результати будуть відчутні, коли боєприпаси надійдуть на поле бою з РФ - Данілов / Колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Військово-промисловий комплекс України набирає обертів, за деякий час боєприпаси вітчизняного виробництва надійдуть на фронт. Державі слід покладатися на власні можливості. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі Українського радіо він розповів про те, що Захід на залишить Україну наодинці з Росією, однак треба, в першу чергу, покладатися на власні можливості.

"Усі питання будуть вирішуватися і вже вирішуються частково за рахунок того, що наш оборонно-промисловий комплекс набирає обертів. Додаткові потужності у виробництві, які фактично щомісяця у нас є саме на території нашої країни, - це робота, яку ніхто не бачить, тому що вона дуже специфічна. Проте пророблена величезна робота для того, щоб ми на сьогоднішній день мали ті можливості, які найближчим часом нам допоможуть на фронті", - зазначив чиновник.

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Також він піддав критиці канцлера ФРН Олафа Шольца через його позицію щодо ракет Taurus та нагадав, що Британія та Франція вже дали Україні важкі озброєння, а Швеція отримує замовлення на мільярд доларів. Ця зброя ефективно попрацювала на фронті, а не застосовувалася для якихось "ударів по Москві".

"Якщо Шольц хоче завалити свою промисловість, залишити бізнес Німеччини без замовлення, то він далі може робити вигляд, що ми когось будемо атакувати. Ми захищаємо свою землю і звільняємо тільки її, у нас немає зазіхань на землю Росії, і ми до них не приходили", - наголосив Олексій Данілов і висловив сподівання, що Олаф Шольц усе зрозуміє.

Боєприпаси надійдуть на поле бою: у Зеленського розкрили плани щодо подальшої війни
Коротко про Taurus / Инфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Війна Росії проти України

Берлін не дасть Taurus Україні і не відправить до країни війська, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, німецька держава не хотіла б стати так званою партією війни.

Президент Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні. Як стверджує гарант, Путін "збирається" знищити Україну і "приєднати" її території.

Далекобійну зброю Зеленський назвав озброєнням для перелому у війні з Росією. Також глава держави уточнив, що ракети Taurus посприяють відведенню військ РФ на суші.

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Олексій Данілов війна Росії та України
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