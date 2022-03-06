М'ясо з Білорусі, молочка з Грузії - як РФ намагається врятуватися від дефіциту продовольчих товарів

Росія зніме санкції на експорт м'ясних і молочних продуктів з Грузії та Білорусі / УНІАН

У зв'язку з посиленими санкціями, купні мережі російських супермаркетів просять ввести обмеження на продаж продуктів першої необхідності, на зразок круп і масла.

Росія вже починає відчувати на собі економічні наслідки віроломного вторгнення на територію України.

У спробах врятувати країну від дефіциту продуктів харчування, Росія пішла на крайні заходи - знімає санкції з Грузії та Білорусі на експорт тваринницької та молочної продукції в РФ.

5 березня відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусії, Грузії та Азербайджану, а з 6 березня в "білий список" додані 19 білоруських та 15 грузинських виробників. Очікується допуск на ринок РФ також одного виробника з Азербайджану.

Інші новини: