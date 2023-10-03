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Байден провів надважливі переговори щодо України — Білий дім

3 жовтня 2023, 19:20 оновлено 3 жовтня, 19:33
Президент США Джозеф Байден провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.
Байден провів надважливі переговори щодо України — Білий дім
Байден провів важливі переговори щодо України / Колаж: Главред, посольство США в Україні, НАТО

Президент США закликав продовжувати надавати допомогу Україні. Про це йдеться в заяві Білого дому, яку приводить CNN та в заяві канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

"Сьогодні вранці президент Байден провів нараду із союзниками та партнерами, щоб скоординувати нашу постійну підтримку України", - ідеться в заяві.

Варто зазначити, що переговори відбулись лише за кілька днів після того як Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив тимчасовий законопроєкт про державні витрати в якому не було включено коштів для допомоги Україні.

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У розмові із президентом Байденом взяли участь:прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у Х (раніше - Twitter) відзначив позитив у телефонній розмові з Байденом та союзниками щодо України

"Хороша телефонна розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - повідомив Столтенберг.

Як розповів після розмови польський президент Анджей Дуда, Байден "запевнив нас, що підтримка допомоги, наданої Україні, продовжується, особливо військової допомоги".

Основною темою стала ситуація в Україні, Байден закликав продовжувати надавати допомогу країні.

Байден же підкреслив розумну поведінку перед обличчям провокацій, з якими ми стикаємося з боку Білорусі. Він додав, що в таких ситуаціях Польща можемо бути впевнені в підтримці НАТО.

Допомога США для України:

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні. Президент США схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду (шатдауну).

Також, як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона наголосила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

У свою чергу речник Українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що ухвалення бюджетної резолюції США без нової допомоги офіційному Києву не зупинить її надходження – залишаються невикористані залишки минулих періодів.

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НАТО новини США Джо Байден
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