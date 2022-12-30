В Україні вимикатимуть світло навіть після війни - ДТЕК

Світло вимикатимуть через те, що на відновлення української енергосистеми доведеться витратити роки.

В Україні відключатимуть світло навіть після війни / Колаж фото УНІАН, ДТЕК

Відключення світла в Україні продовжаться й після завершення війни. Для відновлення енергосистеми знадобиться багато часу. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він вважає, що на відновлення української енергосистеми доведеться витратити роки.

"Ми ж розуміємо, що ми не будемо відновлювати не нове обладнання. Будемо ставити нове, сучасне, цифрове та надійне", - сказав Сахарук.

В ДТЕК кажуть, що "через рік-два у нас буде зіркова енергосистема". Але до того часу уникнути вимкнень електроенергії не вдасться.

"На жаль, це буде. Потрібно про це говорити. Якщо говорити про обмеження щодо генерації, то нам, звичайно, хотілося б повернути Запорізьку атомну станцію, Запорізьку теплову станцію, гідроелектростанції на Півдні України, а це майже 700 мегаватів, сонячні станції", – сказав Сахарук.

Ракетний удар по Україні

Вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. У багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, російські загарбники на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і сьогоднішня атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час сьогоднішньої атаки РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

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