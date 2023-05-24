Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів Ставку

Учасники Ставки верховного Головнокомандувача обговорили ситуацію на фронті, постачання боєприпасів, проте основну увагу приділили обговоренню літаків.

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На Ставці Зеленський і військове командування обговорили питання переходу ПС ЗСУ на нові літаки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східним угрупуванням Олександр Сирський, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов та інші військові командувачі обговорили ситуацію на фронтах війни Росії проти України. Ключове питання зустрічі - дискусія про перехід Повітряних сил на нові бойові літаки.

Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, він провів чергове засідання Ставки, під час якого керівник розвідки і командувачі доповідали про ситуацію на фронті.

"Чергова ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ Хортиця і Таврія", - сказав Зеленський.

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За словами гаранта, Міністерство оборони поділилося відомостями щодо забезпечення військ боєприпасами. Говорили і про постачання військової техніки, а також нарощування виробництва вітчизняної зброї.

Особливу увагу акцентували на дискусії про авіацію та перехід Повітряних сил ЗСУ на нові бойові літаки.

"Почали роботу над всеосяжною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів і персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення", - підкреслив Володимир Зеленський.

Винищувачі F-16 для України

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон має намір передати Україні винищувачі F-16, щоб українські війська змогли звільнити свої території і перемогти у війні з агресором Росією. За його словами, питання постачань будуть обговорюватися найближчими місяцями.

Міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл вважає, що на вирішення питання про передачу Україні винищувачів F-16 підуть мінімум декілька місяців. Крім того, потрібно обговорити ще низку організаційних питань.

У Міноборони США сказали, що 25 травня на засіданні в Раммштайні країни-союзники України обговорять, в тому числі, і питання постачань Україні винищувачів F-16. Українські пілоти навчатимуться керувати бойовими літаками в Європі.

Дивіться відео, в якому Світан заявив, що з винищувачами ЗСУ можуть до кінця року вийти на кордони 1991 року:

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