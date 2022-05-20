Боєць ЗСУ закрив собою дівчинку під час обстрілу на Запоріжжі / facebook Світлана Мандрич

У Оріхові Пологівського району Запорізької області боєць Владислав з позивним "Мухомор" закрив собою дівчинку під час обстрілів окупантів.

Боєць розшукав сім'ю дівчинки ані, яку врятував від ворожого обстрілу. Він врятував життя дитини, прикривши його собою, розповіла заступник міського голови Орєхова Світлана Мандрич на своїй сторінці в Facebook.

Владислав дуже хотів розшукати сім'ю дівчинки, щоб особисто познайомитися з ними. Для цього навіть залучили соцмережі, що допомогло в пошуках.

"Всім, хто читав мій пост про нашого героя з позивним Мухомор, спасибі за теплі коментарі та побажання. Завдяки всім, наш герой зустрівся з Анею та її родиною", - написала Світлана Мандрич.

Батьки зі сльозами на очах подякували захиснику за порятунок своєї дитини, а сама Аня подарувала "Мухомору" малюнок з побажаннями.

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Боєць також привіз ані іграшкового ведмедика і великі шоколадки-щоб росла великий, та ще більшого іграшкового ведмедика, якому дівчинка зраділа сильніше, ніж солодощів.

facebook Світлана Мандрич

Раніше ми писали про 15-річну дівчинку з Попасної, яка врятувала 3 людини. Вона самостійно вела автомобіль 30 км, будучи пораненою.

Спочатку Ліза Чернишенко була пасажиром, але під час обстрілів з боку росіян вона була змушена рятувати поранених з міста.

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