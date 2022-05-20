На Харківщині росіяни укріпили свої позиції аміачною селітрою – фото

На Харківщині росіяни укріпили свої позиції аміачною селітрою/ СтратКом ЗСУ, Reuters

У Харківській області російські військові укріпили свої позиції мішками з аміачною селітрою.

Такій "винахідливості" окупантів здивувалися українські військові, які побували на їхніх позиціях. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram.

До такого "інженерного ноу-хау" додумалися загарбники, які стояли поблизу села Руська Лозова.

Захисники України помітили "незвичну деталь" на позиціях окупантів, коли побували там після того, як вибили російські війська подалі.

"Позиції під Руською Лозовою "півняча армія" укріпила – увага – мішками з аміачною селітрою", – зазначається у повідомленні.

Мішки з аміачною селітрою на позиціях окупантів на Харківщині/ СтратКом ЗСУ

Мішки з аміачною селітрою на позиціях окупантів на Харківщині/ СтратКом ЗСУ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти нанесли черговий ракетний удар по Одеській області з авіації. Цього разу вони знищили туалет на пляжі. Українські військові пожартували, що ворог намагався "замочити в сортирі осередок нацизму", проте лише зіпсував повітря.

Також раніше повідомлялося, що у Старому Салтові Харківської області місцеві тероборонівці знищили новітній російський танк Т-90М, який раніше розстріляв колону з цивільними.

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