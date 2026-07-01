Золото прямо під ногами: розкрито місце діючого вулкана з дорогоцінними металами

Ви дізнаєтеся:
- Разом із вулканічними газами Еребус викидає мікроскопічні частинки золота
- Вулкан щодня викидає близько 80 грамів золотого пилу
На острові Росса в Антарктиді розташований вулкан Еребус - найпівденніший діючий вулкан на планеті, всередині якого постійно зберігається озеро розпеченої лави.
Як пише Science Alert, разом із вулканічними газами Еребус викидає мікроскопічні частинки кристалічного золота. Згідно з дослідженням, опублікованим у 1991 році в журналі Geophysical Research Letters, вулкан щодня викидає близько 80 грамів золотого пилу, який може поширюватися на відстань до 1000 кілометрів.
Еребус вважається єдиним відомим вулканом, який викидає золото саме у вигляді кристалічних частинок елементарного металу.
Сліди золота раніше фіксувалися й у викидах інших вулканів - Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августина на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці. Однак у випадку Еребуса йдеться про незвичайну форму - майже ідеальні мікрокристали з чіткою геометричною структурою.
Для дослідження вчені аналізували зразки снігу в районі кратера, газові викиди з лавового озера, а також повітря на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх пробах були виявлені сліди чистого золота.
Під мікроскопом частинки виглядали як складні багатогранні кристали розміром до 60 мікрометрів.
Дослідники припускають, що золото може переноситися вулканічними газами у вигляді сполук із сіркою або хлором. Під час охолодження газів воно кристалізується й осідає на поверхні антарктичного льоду.
Однак точний механізм цього процесу поки що не встановлено. Вчені вважають, що унікальні властивості Еребуса можуть бути пов’язані з його геохімічними особливостями, температурним режимом та будовою вулканічної системи.
Загадка стародавніх слідів в Антарктиді
Антарктида традиційно вважається континентом, де ніколи не існувало постійних людських поселень - тут лише час від часу працювали дослідницькі станції. У далекому геологічному минулому ці території були вкриті лісами та болотами, однак на момент появи перших людей клімат став надто суворим для тривалого проживання.
Проте в маорійських переказах згадується полінезійський мореплавець Хуї Те Рангіора, який, за легендами, міг дістатися південних крижаних районів уже в VII столітті нашої ери. Такі розповіді ставлять під сумнів загальноприйняту версію щодо часу та шляхів перших можливих контактів людини з Антарктидою.
Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.
Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.
Нагадаємо, "Главред" писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.
Рекомендуємо також прочитати:
- На Землю чекає удар небаченої сили: вчені попередили про катастрофічну аномалію
- Рахунок за кліматичну кризу приголомшив: екстремальна погода знищить мільярди
- Сенсація від NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу
Про джерело: Science Alert
Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідження вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред