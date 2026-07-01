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Золото прямо під ногами: розкрито місце діючого вулкана з дорогоцінними металами

Олексій Тесля
1 липня 2026, 02:32
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Еребус вважається єдиним відомим вулканом, який викидає золото саме у вигляді кристалічних частинок.
Антарктида
Розкрито важливу таємницю Антарктиди / Колаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

Ви дізнаєтеся:

  • Разом із вулканічними газами Еребус викидає мікроскопічні частинки золота
  • Вулкан щодня викидає близько 80 грамів золотого пилу

На острові Росса в Антарктиді розташований вулкан Еребус - найпівденніший діючий вулкан на планеті, всередині якого постійно зберігається озеро розпеченої лави.

Як пише Science Alert, разом із вулканічними газами Еребус викидає мікроскопічні частинки кристалічного золота. Згідно з дослідженням, опублікованим у 1991 році в журналі Geophysical Research Letters, вулкан щодня викидає близько 80 грамів золотого пилу, який може поширюватися на відстань до 1000 кілометрів.

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Еребус вважається єдиним відомим вулканом, який викидає золото саме у вигляді кристалічних частинок елементарного металу.

Сліди золота раніше фіксувалися й у викидах інших вулканів - Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августина на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці. Однак у випадку Еребуса йдеться про незвичайну форму - майже ідеальні мікрокристали з чіткою геометричною структурою.

Для дослідження вчені аналізували зразки снігу в районі кратера, газові викиди з лавового озера, а також повітря на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх пробах були виявлені сліди чистого золота.

Під мікроскопом частинки виглядали як складні багатогранні кристали розміром до 60 мікрометрів.

Дослідники припускають, що золото може переноситися вулканічними газами у вигляді сполук із сіркою або хлором. Під час охолодження газів воно кристалізується й осідає на поверхні антарктичного льоду.

Однак точний механізм цього процесу поки що не встановлено. Вчені вважають, що унікальні властивості Еребуса можуть бути пов’язані з його геохімічними особливостями, температурним режимом та будовою вулканічної системи.

Загадка стародавніх слідів в Антарктиді

Антарктида традиційно вважається континентом, де ніколи не існувало постійних людських поселень - тут лише час від часу працювали дослідницькі станції. У далекому геологічному минулому ці території були вкриті лісами та болотами, однак на момент появи перших людей клімат став надто суворим для тривалого проживання.

Проте в маорійських переказах згадується полінезійський мореплавець Хуї Те Рангіора, який, за легендами, міг дістатися південних крижаних районів уже в VII столітті нашої ери. Такі розповіді ставлять під сумнів загальноприйняту версію щодо часу та шляхів перших можливих контактів людини з Антарктидою.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, "Главред" писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

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Про джерело: Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідження вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

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