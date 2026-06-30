Секретні об'єкти ГРУ і не тільки: ЗСУ почали вибивати "російський Starlink", що відомо

ЗСУ системно знищують військову космічну інфраструктуру РФ та секретні об'єкти зв'язку ГРУ. Що відомо про ураження центрів зв'язку "Дубна" та "Владимир".

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Удари по Росії - ЗСУ почали вибивати "російський Starlink", що відомо / Колаж: Главред

Ключові тези:

Повторний удар по станції "Дубна" вночі 30 червня завдали пілоти СБС

Генштаб підтвердив критичні пошкодження головних антен ворога

Знищення інфраструктури позбавляє армію РФ супутникового інтернету

Україна розпочала системну кампанію з ураження ключових центрів космічного зв'язку Росії, які забезпечують військовий супутниковий зв'язок, управління космічними апаратами та передачу розвідувальної інформації.

Главред зібрав головне, що варто знати про удари по центрах космічного зв’язку РФ.

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Далекобійні удари стали частиною системного плану

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні сили вдруге вразили центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області. За його словами, йдеться не про одиничну атаку, а про реалізацію послідовної стратегії, спрямованої на обмеження можливостей Росії вести війну проти України через знищення критично важливих військових об'єктів далеко в тилу.

"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - наголосив Володимир Зеленський, опублікувавши відео атаки.

Дивіться відео удару:

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Президент звернув увагу, що цей центр розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону. Він також нагадав, що раніше українські Сили оборони вже завдали ударів по чотирьох аналогічних російських центрах, розташованих у Московській та Владимирській областях. За його словами, такі дії є частиною довгострокового плану із системного зменшення військових можливостей держави-агресора та ускладнення координації її окупаційних військ.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога. Дякую за влучність нашим воїнам! Слава Україні!", - заявив глава держави.

Тилу для Росії більше не існує

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадря" повідомив, що українські оператори дронів вдруге протягом одного тижня успішно уразили центр космічного зв'язку "Дубна". Він підкреслив, що російська система супутникового зв'язку поступово втрачає свою стійкість під ударами українських безпілотників.

"Хробачий космічний зв'язок і надалі "еволюціонуватиме" у квантовий. Суперпозиція - кіт живий і одночасно мертвий. Звісно, під опікою Волелюбного Українського Птаху, силами збитих "обломків", - образно зазначив Роберт Бровді.

Він повідомив, що удар по станції було здійснено в ніч на 30 червня пілотами Першого окремого центру Сил безпілотних систем. За його словами, повторна атака підтверджує здатність України не лише знаходити критично важливі об'єкти в глибокому тилу РФ, а й повертатися до них для остаточного виведення з ладу.

"Вдруге протягом тижня Птахи СБС напхали по станції космічного зв'язку на московії. Вночі 30 червня пілоти 1 ОЦ СБС нанесли другий результативний удар по станції КЗ "Дубна". Абонент поза зоною досяжності, хоча жоден кіт Шредінгера не постраждав. Нема у вас тилу, хробачелли, нема", - заявив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Які пошкодження отримав центр космічного зв'язку Дубна після удару ЗСУ

Після першого удару по об'єкту 22 червня Генеральний штаб повідомив про масштабне задимлення на території центру космічного зв'язку "Дубна" та початок оцінки результатів операції.

"Так, зокрема, уражено центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Через два дні Генштаб ЗСУ оприлюднив детальні результати додаткового аналізу. Було підтверджено влучання у 32-метрову антену MARK-IV разом з апаратно-модульним комплексом, технічну будівлю поруч із нею, а також головний виробничо-адміністративний корпус, де розміщувалися центральні лінії зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пункт керування супутниковою мережею.

Центр космічного зв'язку "Дубна" / Інфографіка: Главред

Генштаб наголосив, що "Дубна" є найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку Росії та використовується для військового зв'язку, розвідки, управління супутниковими ретрансляторами й координації військ.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде!", - наголосили у Генеральному штабі.

Що відомо про ураження центру космічного зв'язку Владимир у Гусь-Хрустальному

Українські військові також підтвердили, що одночасно із серією ударів по "Дубні" було завдано потужного удару й по центру космічного зв'язку "Владимир" у районі Гусь-Хрустального.

"Критично ушкоджено головну антену комплексу, антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу, а також суттєво пошкоджено центральну частину будівлі, де знаходяться зали супутникових модемів, мультиплексорів і центральний комутаційний вузол", - повідомили у Генеральному штабі.

У військовому відомстві також повідомили про критичні пошкодження апаратно-технічного корпусу, в якому знаходилися приймально-передавальні комплекси, центральні кабельні комутації та обладнання систем охолодження. Саме цей комплекс забезпечував роботу головної антени та всієї наземної інфраструктури центру.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі буде!", - наголосили українські військові.

Чому центр космічного зв'язку Дубна критично важливий для армії РФ

Аналітики Defense Express пояснили, що значення центру "Дубна" набагато більше, ніж можна було припустити з офіційних повідомлень. За їхніми даними, цей об'єкт є центральним вузлом мережі супутників "Экспресс", які забезпечують російським військовим доступ до супутникового інтернету.

"Роль Центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області для функціонування російського супутникового інтернету - більш ніж значна. Намір вивести його з ладу має без перебільшення стратегічну мету позбавити ворога зв'язку", - зазначають аналітики.

Експерти пояснили, що центр належить державній компанії "Космическая связь", яка управляє одинадцятьма геостаціонарними супутниками "Экспресс". Після втрати доступу до Starlink саме вони разом із супутниками "Ямал" стали частковою альтернативою для російських військових.

Starlink / Інфографіка: Главред

Через ці супутники працюють польові термінали "Спринт-030", які використовуються окупаційними військами. Саме через "Дубну" проходить основний трафік Ka- та Ku-діапазонів, а також здійснюється управління супутниками, телеметрія, моніторинг та контроль космічних апаратів.

Водночас аналітики зазначили, що остаточний масштаб пошкоджень після удару ще потребує уточнення, хоча зафіксована після атаки масштабна пожежа свідчить про серйозні наслідки для функціонування комплексу.

У матеріалі також наголошується, що атаки на "Дубну" та "Владимир" не були випадковими, а демонструють добре продуману послідовність дій українських Сил оборони.

"Мова, скоріш за все, йде про намір унеможливити РФ використання своїх геостаціонарних супутників зв'язку "Экспресс", які забезпечують надання послуг супутникового інтернету", - зазначили експерти.

Вони пояснили, що "Владимир" лише нещодавно був модернізований до повноцінного центру космічного зв'язку, ставши ще одним великим телепортом поряд із "Дубною", "Медвежими Озерами", "Сколково", "Железногорськом" та "Хабаровськом". Саме тому його ураження має не тактичне, а стратегічне значення для всієї російської мережі супутникового зв'язку.

Аналітики також звернули увагу, що об'єкт має відносно компактну інфраструктуру, тому навіть точкові удари по ключових будівлях могли фактично паралізувати його роботу. Аналогічний підхід вже продемонстрував свою ефективність під час атаки на "Дубну", коли було знищено саме найважливіші елементи системи управління.

Як ЗСУ уразили секретну частину ГРУ Мещерино-1 під Москвою

Окремо аналітики повідомили про підтвердження ураження ще одного надзвичайно важливого об'єкта - 476-го Центрального пункту прийому й обробки інформації ГРУ Генерального штабу РФ, який використовується для роботи із супутниками космічної розвідки.

"Силам оборони України вдалось успішно уразити об'єкт, який є одним із центральних у системі космічної розвідки РФ", - зазначають експерти.

За інформацією Defense Express, об'єкт, відомий також як "Мещерино-1", функціонує з 1968 року та є одним із найбільш засекречених військових центрів Росії. Саме тут здійснюється прийом і первинна обробка інформації з розвідувальних супутників, зокрема систем "Персона", "Барс-М", "Лотос-С", "Пион-НКС", а також інших космічних апаратів, що використовуються для оптичної, радіотехнічної та радіолокаційної розвідки.

Аналітики звернули увагу, що супутникові знімки зафіксували пошкодження кількох будівель військових частин та об'єктів антенного комплексу. Хоча офіційного підтвердження цієї атаки поки не було, доступні матеріали свідчать про успішне ураження одного з ключових центрів російської космічної розвідки.

Чому знищення наземної інфраструктури паралізує супутниковий зв'язок окупантів

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш"

пояснив, що будь-яке сучасне супутникове угруповання не може функціонувати без наземної інфраструктури, тому саме вона стала пріоритетною ціллю українських ударів.

"Абсолютно всім супутникам потрібен канал зв'язку із Землею. Одні супутники потребують керування, а інші - стабільного каналу передачі даних для наземних користувачів. Для виконання цих завдань на території РФ розгорнуті вузли космічного зв'язку. Основних центрів п'ять", - пояснив Сергій Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Він розповів, що частина антен постійно працює із геостаціонарними супутниками, тоді як інші супроводжують космічні апарати на низьких орбітах. Саме через такі комплекси передаються дані зі шпигунських супутників, а також здійснюється їхнє управління. За словами "Флеша", цього місяця українські військові атакували центри "Дубна" та "Владимир", а результативність операцій оцінювалася не лише за візуальними пошкодженнями, а й за змінами у роботі російських супутників, які фіксувалися засобами радіорозвідки.

"Я можу сказати, що наші атаки частково досягли поставлених цілей. Але це лише початок...", - підсумував Сергій Бескрестнов.

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