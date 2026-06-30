Долар, євро та злотий стрімко полетіли вниз - курс валют на 1 липня

Національний банк України оприлюднив оновлені курси валют на середу, 1 липня.

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Курс валют на 1 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Як змінився курс злотого

На середу, 1 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. На перший день липня долар, євро та злотий різко послабили свої позиції відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 1 липня

На середу офіційний курс долара США послабив свої позиції відносно гривні. НБУ послабив курс американської валюти на 5 копійок - до 44,79 гривні за долар.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 1 липня

Курс євро на перший день липня показав значний спад . Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,03 гривні за один євро, тобто на 13 копійок менше, ніж 30 червня.

Курс злотого на 1 липня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 1 липня порівняно з 30 червня на 5 копійок - до 11,88 гривень.

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, на вівторок, 30 червня, офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,84 гривні за долар. НБУ збільшив курс євро до 51,16 гривні за один євро .

Главред раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Крім того, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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