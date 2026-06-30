Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар, євро та злотий стрімко полетіли вниз - курс валют на 1 липня

Інна Ковенько
30 червня 2026, 15:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Національний банк України оприлюднив оновлені курси валют на середу, 1 липня.
Курс валют на 1 липня
Курс валют на 1 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме валюта 1 липня
  • На скільки подешевшали долар та євро
  • Як змінився курс злотого

На середу, 1 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. На перший день липня долар, євро та злотий різко послабили свої позиції відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 1 липня

На середу офіційний курс долара США послабив свої позиції відносно гривні. НБУ послабив курс американської валюти на 5 копійок - до 44,79 гривні за долар.

відео дня
Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 1 липня

Курс євро на перший день липня показав значний спад . Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,03 гривні за один євро, тобто на 13 копійок менше, ніж 30 червня.

Курс злотого на 1 липня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 1 липня порівняно з 30 червня на 5 копійок - до 11,88 гривень.

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, на вівторок, 30 червня, офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,84 гривні за долар. НБУ збільшив курс євро до 51,16 гривні за один євро .

Главред раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Крім того, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс валют курс долара курс євро курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

17:26Фронт
"Не можемо мовчати": у Чехії хочуть позбавити Зеленського найвищої нагороди країни

"Не можемо мовчати": у Чехії хочуть позбавити Зеленського найвищої нагороди країни

17:23Світ
Секретні об'єкти ГРУ і не тільки: ЗСУ почали вибивати "російський Starlink", що відомо

Секретні об'єкти ГРУ і не тільки: ЗСУ почали вибивати "російський Starlink", що відомо

16:37Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Білі чи жовті кришки для консервації: які краще обрати і в чому різниця

Білі чи жовті кришки для консервації: які краще обрати і в чому різниця

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кішки у ванній за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кішки у ванній за 33 с

Багатодітний батько Макс Чмерковський знову поділився важливою новиною

Багатодітний батько Макс Чмерковський знову поділився важливою новиною

"Найкрасивіша дівчинка у світі" вийшла заміж: як вона виглядає зараз

"Найкрасивіша дівчинка у світі" вийшла заміж: як вона виглядає зараз

Гороскоп Таро на завтра, 1 липня: Тельцям - неймовірний поворот, Ракам — шанс

Гороскоп Таро на завтра, 1 липня: Тельцям - неймовірний поворот, Ракам — шанс

Останні новини

18:02

Зовсім не "дєвішнік" і "мальчішнік": як правильно сказати українською

18:00

Чому Трамп змінює позицію щодо України – названо два важливих нюанси

17:41

Угорщина виступила проти нових правил ЄС для українців: про що заявив Мадяр

17:31

Консервація може зіпсуватися за кілька днів: чого не можна робитиВідео

17:28

"Наше літо": схудла Камалія з'явилася із Захуром на відпочинкуВідео

Путін оголосить мобілізацію, щоб захопити дві області – начштабу БПЛА 93-й ОМБр ДзюбенкоПутін оголосить мобілізацію, щоб захопити дві області – начштабу БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко
17:26

Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

17:23

"Не можемо мовчати": у Чехії хочуть позбавити Зеленського найвищої нагороди країни

17:03

Абрикоси покрилися плямами: чим обробити дерева перед збором врожаюВідео

17:01

Ніякий не "свьокр": як називати батька чоловіка українською правильно

Реклама
16:40

"ДП "Ліси України" у 2026 році – це підприємство, яке вже живе за правилами сучасного корпоративного управління" - Юрій Болоховець

16:37

Секретні об'єкти ГРУ і не тільки: ЗСУ почали вибивати "російський Starlink", що відомоВідео

16:34

Lida Lee зізналася у романі з дівчиною: "Ніде про це не говорила"

16:12

Загадка фотографії 1937 року: чому люди говорять про машину часу

16:07

ЗСУ уразили два ключових мости для армії РФ: у Генштабі розкрили подробиці

15:56

Таємниця трьох літер розкрита: як насправді розшифровується назва "АТБ"Відео

15:54

Хитра головоломка із сірниками, яка заплутає навіть шкільних відмінниківВідео

15:48

Долар, євро та злотий стрімко полетіли вниз - курс валют на 1 липня

15:41

Які кришки не можна використовувати для консервації — поради господиням

15:40

Які купальники 2026 можуть зіпсувати відпочинок: стилістка назвала підступні тренди

15:16

Популярна українська актриса стала мамою і показала дитину

Реклама
15:10

Майже всі зливають залишки в раковину після вечері, не усвідомлюючи наслідків

15:09

Важливі зміни у липні: які три знаки зодіаку отримають нові можливості

14:51

Таємні вороги та несподіване багатство: гороскоп Таро для Дів на липень 2026Відео

14:48

Роками працював на РФ: У Києві затримали "ексміністра енергетики Криму"

14:46

Зустріч із ними може закінчитися фатально: які небезпечні риби живуть в УкраїніВідео

14:36

Зміни у липні: які п'ять знаків зодіаку позбудуться стресу та зайвих турбо

14:30

Гороскоп на завтра, 1 липня: Ракам - тепла зустріч, Скорпіонам - труднощі

14:16

Для чого насправді в сталінках робили високі стелі: пояснення здивує

14:05

Денисенко розкрила, коли відбудеться її друге весілля — деталі

14:03

40-денна операція СБУ занурює росію в безповоротну кризу і підштовхує путіна до переговорів, - експерт

14:00

Операція по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – Жданов

13:48

Благають піти: бездомна росіянка тероризує ресторан у чужій країні

13:46

Навіть старий вапняний наліт на крані відпаде сам: потрібен лише один засібВідео

13:03

"Дякую за турботу": у Пугачової повідомили про стан співачки

12:49

Кущі будуть ломитися від ягід: що зробити в липні для більшого врожаюВідео

12:16

Бачать усіх наскрізь: які знаки зодіаку мають найсильнішу інтуїцію

12:15

Дрони повторно рознесли центр космічного звʼязку під Москвою - Зеленський

12:08

Подружжя думало, що знайшло звичайний камінь, але помилилося: знахідка століттяВідео

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 1 липня: Півням - невдачі, Тиграм - суперництво

11:51

Після спеки Україну накриють сильні зливи та грози: названо дату похолодання

Реклама
11:49

Які люди покладаються лише на себе: місяці народження з особливою рисою

11:42

На гарячому напрямку зупинили просування ворога: РДК отримав важливе завдання

11:22

В Україні вводять графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження

11:18

Зацвітуть уже в серпні: яке насіння ще не пізно посадити вліткуВідео

11:15

Експерти з харчування радять не купувати нарізаний хліб: причина здивує

11:06

Більшість користується вентилятором неправильно: де його насправді слід ставитиВідео

11:06

"Не можу на себе дивитися": дружину Решетніка не впізнати через помилку

10:55

Три знаки отримають довгоочікувану нагороду: червень завершиться тріумфом

10:07

"З Бандерою не вступить до ЄС": Варшава висунула безкомпромісний ультиматум Києву

10:06

"Дивилася, як на ляльку": зірка "Україна має талант" поставила на місце Марченко

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти