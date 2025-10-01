Неймовірний прорив у медицині: вчені винайшли кістковий "суперклей"

Нова розробка, що отримала назву Bone-02, може кардинально змінити підхід до лікування травм.

Знайдено спосіб зрощування кісток / Колаж Главред, фото Pexels/Tima Miroshnichenko, Pexels/cottonbro studio

Нова розробка змінює підхід до лікування переломів

Натхнення для створення клею вчені почерпнули з природи

Китайські вчені заявили про створення унікального кісткового "суперклею", який здатний значно прискорити процес загоєння переломів - з декількох місяців до всього декількох хвилин.

Як повідомляє Oddity Central, традиційне лікування переломів кісток зазвичай займає довгі місяці і вимагає складних хірургічних втручань. Однак нова розробка, що отримала назву Bone-02, може кардинально змінити підхід до лікування подібних травм.

Дослідники з Чжецзянського університету в Ханчжоу вже успішно застосували цей інноваційний клей у більш ніж 150 тестових випадках. За словами ортопеда Ліна Сяньфена з лікарні імені сера Рун Рун Шоу, Bone-02 вводять за допомогою однієї ін'єкції, він буквально за три хвилини склеює зламані кісткові фрагменти.

Натхнення для створення клею вчені почерпнули з природи - точніше, з морського життя. Їх зацікавила здатність устриць міцно утримуватися на підводних поверхнях завдяки міцному біологічному клею, стійкому до вологи, солоної води і постійного руху. Використовуючи цей природний механізм як основу, фахівці розробили синтетичний аналог - Bone-02.

Одним із яскравих прикладів його застосування став випадок пацієнта з переломом зап'ястя. Замість традиційної операції зі встановленням металевих елементів, які потребували б повторного втручання в майбутньому, пацієнту зробили ін'єкцію клею через невеликий надріз. Уже через три хвилини кістка була зафіксована, а через три місяці - повністю зрослася без ускладнень.

Крім швидкості дії, у Bone-02 є ще одна важлива перевага - він повністю розсмоктується в організмі, що виключає необхідність його видалення і знижує ризик інфікування.

Розробка вже отримала патенти як у Китаї, так і за кордоном. Однак для її широкого застосування в медичній практиці потрібне проведення додаткових клінічних випробувань, які підтвердять безпеку та ефективність засобу.

Прорив у медицині: що говорять учені

