На межі катастрофи: випробування на виживання для астронавтів Artemis II

Корабель "Оріон" на величезній швидкості увійде в щільні шари атмосфери, де температура на його поверхні досягне екстремальних значень.

https://glavred.net/nauka/na-grani-katastrofy-ispytanie-na-vyzhivanie-dlya-astronavtov-artemis-ii-10755875.html Посилання скопійоване

NASA успішно запустила місію Artemis II / Колаж Главред, фото: NASA, Wikipedia

Ви дізнаєтеся:

Після обльоту Місяця місія Artemis II виходить на завершальний етап — повернення екіпажу на Землю.

NASA належить провести астронавтів через найнебезпечнішу ділянку — вхід в атмосферу, повідомляє Space.com.

відео дня

Корабель Orion на величезній швидкості увійде в щільні шари атмосфери, де температура на його поверхні досягне екстремальних значень. Основний захист забезпечує тепловий щит, який повинен витримати найсильніше нагрівання. Після попередніх випробувань траєкторію входу змінили, щоб знизити навантаження на корпус.

Цей етап триває всього кілька хвилин, але супроводжується утворенням плазми, через що зв'язок із Землею тимчасово переривається. Потім капсула починає сповільнюватися: спочатку розкриваються стабілізуючі, а потім основні парашути, які забезпечують м'яке приводнення в Тихому океані.

Після приземлення екіпаж евакуюють рятувальні служби. Успішне завершення місії стане важливим кроком до наступних етапів програми та підготовки майбутніх пілотованих польотів на Місяць.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: NASA Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - незалежне агентство федерального уряду США. Перебуває в підпорядкуванні безпосередньо президента США. NASA здійснює цивільну космічну програму країни, а також наукові дослідження повітряного і космічного просторів і науково-технологічні дослідження в галузі авіації, повітроплавання і космонавтики. З моменту свого створення NASA очолює більшість американських ініціатив з дослідження космосу, включно з місіями з посадки на Місяць "Аполлон", космічною станцією "Скайлеб", а згодом і Спейс шатл. NASA підтримує Міжнародну космічну станцію і курирує розробку космічного корабля "Оріон", "Space Launch System", Commercial Crew Program і планованої космічної станції "Lunar Gateway".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред