Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

Олексій Тесля
18 січня 2026, 01:49
У центрі Кільцевої туманності знайдено незвичайну структуру — витягнуту смугу іонізованого заліза.
Астрономи виявили в центрі Кільцевої туманності незвичайну структуру — витягнуту смугу іонізованого заліза, походження якої поки залишається загадкою.

Об'єкт знаходиться приблизно в 2,3 тисячі світлових років від Землі і раніше нічого подібного в таких туманностях не фіксували, пише Daily Mail.

Вчені припускають два можливих пояснення: або "залізна перемичка" виникла під час розпаду вмираючої зірки, або це слід випаруваної кам'янистої планети, зруйнованої, коли зірка перетворилася на червоного гіганта.

За розрахунками, кількість заліза можна порівняти з масою, яку могла б дати планета розміром із Землю або Венеру.

Якщо ця версія підтвердиться, знахідка може показати, що чекає Землю через приблизно п'ять мільярдів років, коли Сонце розшириться і знищить внутрішні планети.

Поки ж астрономи мають намір шукати подібні структури в інших туманностях, щоб зрозуміти, чи дійсно вони є "залишками" загиблих світів.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

