Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

У центрі Кільцевої туманності знайдено незвичайну структуру — витягнуту смугу іонізованого заліза.

У центрі Кільцевої туманності знайдено незвичайну структуру

Розкрито, що чекає Землю через приблизно п'ять мільярдів років

Астрономи виявили в центрі Кільцевої туманності незвичайну структуру — витягнуту смугу іонізованого заліза, походження якої поки залишається загадкою.

Об'єкт знаходиться приблизно в 2,3 тисячі світлових років від Землі і раніше нічого подібного в таких туманностях не фіксували, пише Daily Mail.

Вчені припускають два можливих пояснення: або "залізна перемичка" виникла під час розпаду вмираючої зірки, або це слід випаруваної кам'янистої планети, зруйнованої, коли зірка перетворилася на червоного гіганта.

За розрахунками, кількість заліза можна порівняти з масою, яку могла б дати планета розміром із Землю або Венеру.

Якщо ця версія підтвердиться, знахідка може показати, що чекає Землю через приблизно п'ять мільярдів років, коли Сонце розшириться і знищить внутрішні планети.

Поки ж астрономи мають намір шукати подібні структури в інших туманностях, щоб зрозуміти, чи дійсно вони є "залишками" загиблих світів.

Відкрито астероїд рекордних розмірів: чи є небезпека для Землі

Астрономи виявили в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера незвичайний астероїд, який встановив новий рекорд за швидкістю обертання. Об'єкт, відомий як 2025 MN45, має розміри, порівнянні з декількома футбольними полями, і обертається навколо своєї осі менш ніж за дві хвилини.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

