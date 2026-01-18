Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

Ви дізнаєтеся:
- У центрі Кільцевої туманності знайдено незвичайну структуру
- Розкрито, що чекає Землю через приблизно п'ять мільярдів років
Астрономи виявили в центрі Кільцевої туманності незвичайну структуру — витягнуту смугу іонізованого заліза, походження якої поки залишається загадкою.
Об'єкт знаходиться приблизно в 2,3 тисячі світлових років від Землі і раніше нічого подібного в таких туманностях не фіксували, пише Daily Mail.
Вчені припускають два можливих пояснення: або "залізна перемичка" виникла під час розпаду вмираючої зірки, або це слід випаруваної кам'янистої планети, зруйнованої, коли зірка перетворилася на червоного гіганта.
За розрахунками, кількість заліза можна порівняти з масою, яку могла б дати планета розміром із Землю або Венеру.
Якщо ця версія підтвердиться, знахідка може показати, що чекає Землю через приблизно п'ять мільярдів років, коли Сонце розшириться і знищить внутрішні планети.
Поки ж астрономи мають намір шукати подібні структури в інших туманностях, щоб зрозуміти, чи дійсно вони є "залишками" загиблих світів.
Відкрито астероїд рекордних розмірів: чи є небезпека для Землі
Астрономи виявили в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера незвичайний астероїд, який встановив новий рекорд за швидкістю обертання. Об'єкт, відомий як 2025 MN45, має розміри, порівнянні з декількома футбольними полями, і обертається навколо своєї осі менш ніж за дві хвилини.
Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.
Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.
Інші цікаві матеріали:
- 5 незвичайних речей, які не можна взяти з собою в космос
- Том Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів
- Чому Плутон не планета: відповідь вразить усіх, хто прагне до таємниць космосу
Про джерело: Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред