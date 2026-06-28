Космічний обман розкрито: під льодом ховається розпечений океан

Згідно з новою гіпотезою, всередині Урана та Нептуна може бути перемішаний океан з магми з розчиненим воднем.

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Розкрито важливу таємницю космосу / Колаж: Главред, фото: Pixabay

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Усередині Урана та Нептуна може бути океан з магми з розчиненим воднем

Газ здатний переходити в рідкий стан і змішуватися з розплавленими породами

Уран і Нептун, які десятиліттями вважалися крижаними космічними гігантами, можуть мати зовсім іншу внутрішню структуру.

Нові дослідження припускають, що під їхньою щільною атмосферою ховаються не шари замерзлих газів, а величезні океани розплавленої магми, повідомляє Gizmodo.

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Більша частина уявлень про ці планети ґрунтується на єдиному прольоті апарату "Вояджер-2" у 1980-х роках. Тоді вважалося, що під атмосферою з водню та гелію знаходиться крижана мантія та кам’яне ядро.

Однак сучасні комп’ютерні моделі показують складнішу картину. Вчені порівняли склад цих планет з об’єктами поясу Койпера, де вони, ймовірно, сформувалися, і дійшли висновку, що там переважають кам’яні матеріали, а не лід.

Згідно з новою гіпотезою, усередині Урана та Нептуна може перебувати перемішаний океан із магми з розчиненим воднем. За екстремального тиску газ здатний переходити в рідкий стан і змішуватися з розплавленими породами, утворюючи щільне однорідне середовище. Це краще пояснює їхню незвичайну масу та структуру, ніж попередня "крижана" модель.

На основі цих даних вчені пропонують переглянути класифікацію планет і віднести Уран та Нептун вже не до крижаних гігантів, а до об’єктів із магматичними океанами. Втім, для офіційного визнання такої теорії знадобиться час і додаткові дослідження, але вже зараз вона допомагає по-новому поглянути на будову екзопланет в інших системах.

Незвичайна планета в космосі: відкриття здивувало вчених

Астрономи виявили екзопланету LHS 3844b, що знаходиться приблизно в 50 світлових роках від Землі. Об’єкт привернув увагу завдяки своїй незвичайній орбітальній особливості — він перебуває у приливному захопленні й завжди звернений до своєї зірки однією й тією ж стороною.

Через це на планеті сформувалися дві зони, що різко відрізняються одна від одної: одна постійно освітлена, а інша занурена у вічну темряву. На денній стороні температура досягає екстремальних значень — приблизно до 1000 кельвінів, що робить її надзвичайно гарячою і, ймовірно, непридатною для відомих форм життя.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди — ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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